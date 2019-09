Bulgaria: ambasciata russa risponde a critiche ministero Esteri su mostra Armata rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa a Sofia ha risposto alle critiche mosse dal ministero degli Esteri bulgaro nei confronti di un'esibizione organizzata per commemorare l'arrivo dell'Armata rossa in Bulgaria del 9 settembre 1944. Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Sofia Globe”, il ministero bulgaro ha respinto l’uso del termine “liberazione” dell’entrata delle truppe russe durante il Secondo conflitto mondiale sottolineando che ciò inaugurò decenni di oppressione per la Bulgaria. Inoltre la diplomazia bulgara ha accusato l'ambasciata russa di interferire nella politica interna del paese, evidenziando come su una questione di questo tipo “sarebbe sttao meglio lasciare all'esame professionale degli storici”. La missione diplomatica russa, da parte sua, ha affermato che la mostra dedicata al 75mo anniversario della liberazione dell'Europa orientale dal nazismo, che sarà presentata nel suo centro culturale e il 9 settembre, e che è stata preparata con l'assistenza della Società storica russa e si rivolge esclusivamente a presentare alla società bulgara materiale proveniente dagli archivi russi. "Questa mostra non ha nulla a che fare con il dibattito politico interno bulgaro di oggi o con singole forze politiche, quindi siamo in qualche modo sorpresi che qualsiasi dichiarazione formale possa essere fatta prima della mostra stessa", ha detto l'ambasciata russa.(Bus)