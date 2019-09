Difesa: Marocco acquista sistema anti-drone di fabbricazione ucraina Bukovel

- Le forze armate del Marocco hanno acquisito da una società ucraina il sistema Bukovel AD, noto per le sue elevate prestazioni nella lotta contro i droni. Secondo il sito "FAR-Marocco", il Bukovel AD è considerato uno dei più moderni sistemi di difesa anti drone. Oltre al rilevamento precoce dei velivoli senza pilota, il sistema blocca completamente i canali di controllo Gps dei droni. La portata effettiva del Bukovel AD raggiunge i 10-15 chilometri, rendendola ideale per la protezione delle infrastrutture militari e civili in un ambiente di combattimento. (Res)