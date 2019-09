Russia-Ucraina: primo ministro malese dubita su neutralità indagini incidente MH17

- L'indagine internazionale sulla catastrofe del boeing MH17 si basa sulla posizione di coloro che hanno sofferto di questa tragedia. Lo ha dichiarato il primo ministro malese Mahathir Mohamad in un'intervista con l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". "Le loro opinioni non possono essere giuste e neutrali", ha aggiunto il premier malese, secondo il quale, è necessario creare un organo imparziale con esperti di diversi paesi per fare chiarezza su quanto accaduto. Allo stesso tempo, ha osservato Mohamad, la Malesia non aveva avuto accesso alle prove nel caso dell'incidente del Boeing MH17. (Rum)