Africa: segretario generale Onu sostiene finanziamento forza G5 Sahel

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto alle Nazioni Unite di sostenere il finanziamento della forza del G5-Sahel istituita da Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad. In un’intervista rilasciata a a “Radio France Internationale”, Guterres ha riconosciuto, tuttavia, che la guerra al terrorismo non è stata vinta e che la lotta al terrorismo deve essere rafforzata. Guterres ha aggiunto di attendere "proposte concrete dalla comunità internazionale al prossimo incontro dell'Africa occidentale a Ouagadougou (Burkina Faso)". La forza del G5 non è ancora operativa a causa della mancanza di risorse, in quanto i donatori non hanno rispettato gli impegni finanziari assunti nelle riunioni precedenti, spiegano i media mauritani.(Res)