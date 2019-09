Cina: Consiglio di Stato, Pechino adotterà misure mirate per crescita economica costante

- Il Consiglio di Stato cinese ha chiesto maggiori sforzi e misure mirate per mantenere i principali indicatori economici del Paese entro un intervallo il più possibile costante. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, ulteriori misure saranno prese per garantire la stabilità dell'occupazione in sei ambiti principali: settore finanziario, del commercio estero, degli investimenti esteri, degli investimenti interni e delle aspettative, secondo una dichiarazione rilasciata dopo una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal Premier Li Keqiang. L'economia cinese ha registrato una crescita generalmente stabile, con ulteriori progressi nella prima metà di quest'anno. Di fronte a un contesto esterno sempre più complicato, la Cina sta subendo una crescente pressione economica al ribasso, afferma la dichiarazione diffusa al termine dell'incontro. (segue) (Cip)