Cina: Banca per l'agricoltura stanzia 14 miliardi di dollari per sviluppo turistico

- La Banca cinese per l'agricoltura (Abc) estenderà una linea di credito fino a 100 miliardi di yuan (14,1 miliardi di dollari) per aiutare i villaggi a sviluppare il turismo. Lo ha annunciato ieri il ministero della Cultura e del turismo cinese. Il credito sarà utilizzato per sostenere i principali villaggi turistici di tutta la Cina nello sviluppo delle loro risorse culturali e turistiche, preservando l'ambiente e la cultura tradizionale nonché migliorando i servizi pubblici e le strutture turistiche, secondo una circolare rilasciata congiuntamente dal ministero e dalla Abc. Lo stanziamento finanzierà anche lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi culturali e turistici come alloggi in famiglia, pacchetti vacanza, esperienze agricole, cucina rurale e prodotti ispirati alla cultura. (segue) (Cip)