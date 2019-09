Cina: Banca per l'agricoltura stanzia 14 miliardi di dollari per sviluppo turistico (2)

- Secondo il ministero delle Politiche agricole e rurali cinese, lo sviluppo di industrie basate sulle risorse locali è un fattore chiave per la campagna anti-povertà della Cina. Circa il 67 per cento della popolazione cinese sollevata dalla povertà ha raggiunto la transizione grazie allo sviluppo agricolo locale. Lo ha affermato Yu Xinrong, vicecapo del ministero. Oltre due terzi delle famiglie povere ora lavorano con nuovi tipi di entità imprenditoriali, come le cooperative di agricoltori, che offrono loro formazione e assistenza tecnica e gestionale. Il ministero ha inoltre sottolineato che saranno compiuti sforzi per migliorare il settore della trasformazione dei prodotti nelle regioni povere, mentre parchi industriali saranno aperti per promuovere lo sviluppo integrato dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi. (Cip)