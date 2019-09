Indonesia: commissario diritti umani Onu esprime preoccupazione per violenze a Papua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, si è detta “turbata” per le violenze in corso nelle province indonesiane di Papua e Papua Occidentale, ed ha chiesto a Giacarta uno sforzo ulteriore per la de-escalation della tensione. Le province sono teatro da due settimane di proteste di massa e atti di guerriglia urbana, innescati dall’arresto di studenti originari di quelle province e da nuove spinte per l’indipendenza, cui le forze di sicurezza indonesiane hanno risposto con durezza. Ieri, 4 settembre, il commissario Bachelet ha rivolto un appello alla fine delle violenze. “Sono turbata dalla escalation di violenza verificatasi nelle province indonesiane di Papua e Papua Occidentale, e in particolare dalla morte di manifestanti e personale di sicurezza”, recita una nota dell’alto commissario. “Abbiamo discusso le nostre preoccupazioni con le autorità indonesiane. Non dovrebbe esserci alcuno spazio per tale violenza in un’Indonesia democratica e diversa”. Bachelet ha anche criticato il blocco del servizio Internet a Papua da parte delle autorità indonesiane. Nei giorni scorsi le forze di sicurezza indonesiane hanno arrestato decine di persone e bandito le proteste per prevenire “atti anarchici”. Non esiste alcun bilancio ufficiale delle due settimane di proteste, che secondo testimonianze locali ammonterebbe ad almeno otto vittime. (segue) (Fim)