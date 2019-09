Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, giovedì 5 settembre, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: un fronte nord-atlantico si avvicina alle Alpi determinando un peggioramento delle condizioni. Dopo una mattinata ancora discreta dal pomeriggio temporali e rovesci a partire dalle Alpi, in estensione anche a parte del Piemonte e della Liguria entro sera. Temperature in diminuzione, specie dalla sera. Venti in rinforzo serale dai quadranti settentrionali sulla Liguria. (Rpi)