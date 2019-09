Cambogia: ministro Esteri in visita in Laos, focus su disputa dei confini

- Il ministro degli Esteri della Cambogia Prak Sokhonn inizia oggi una visita di due giorni in Laos, per discutere della questione del confine con la sua controparte laotiana Saleumxay Kommasith. "Questa visita mira a rafforzare e ampliare la portata e la profondità della cooperazione bilaterale, compresa la questione delle frontiere, nonché la cooperazione all'interno di sedi regionali e internazionali di interesse comune", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. La Cambogia e il Laos hanno ritirato la scorsa settimana le rispettive truppe da una zona di confine nella provincia di Preah Vihear, nel nord-ovest della Cambogia. (segue) (Fim)