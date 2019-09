Credito: Consiglio vigilanza Bce, banche Eurozona accelerino preparativi per la Brexit

- Mentre si avvicina il 31 ottobre, scadenza prevista per la “no deal Brexit”, il Consiglio di vigilanza (Ssb) della Banca centrale europea (Bce) ha invitato gli isituti di credito dell'Eurozona ad accelerare i preparativi per l'uscita del Regno Unito dall'Ue. È quanto rende noto il quotidiano tedesco “Handelsblatt”. In particolare, il presidente dell'Ssb, Andrea Enria, ha dichiarato che “le banche devono accelerare ora l'attuazione dei loro piani per la Brexit al fine di essere pienamente preparate” a un'uscita del Regno Unito dall'Ue in assenza di un accordo sui successivi rapporti giuridici, economici e commerciali alla fine di ottobre. Enria ha reso tali dichiarazioni durante l'audizione che ha tenuto ieri, 4 settembre, alla commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento europeo.(Geb)