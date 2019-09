Vietnam: a Ho Chi Minh City si apre il salone del turismo Travel Expo

- Si apre oggi a Ho Chi Minh City, in Vietnam, la 15ma edizione del Travel Expo, in programma fino al 7 settembre. Si tratta della più grande esposizione sul tema del turismo nel paese e nell'intera regione del Mekong. L'evento è organizzato dall'Amministrazione nazionale del turismo (Vnat) vietnamita, dal dipartimento per il Turismo di Ho Chi Minh, dall'agenzia di marketing Vinexad e dalla piattaforma Informa Markets. Diverse organizzazioni e imprese attive nel settore parteciperanno per la prima volta; tra loro l'Amministrazione municipale di Shanghai per la cultura e il turismo (Cina) e l'Organizzazione per il turismo di Seul (Corea del Sud). Nguyen Thi Anh Hoa, vicedirettrice del dipartimento del Turismo di Ho Chi Minh City, ha annunciato che durante l'esibizione avranno luogo dieci eventi e forum, in cui verranno analizzate le ultime tendenze del settore, oltre alle opportunità di collaborazioni internazionali (soprattutto con Russia, Medio Oriente e Corea del Sud). Altri eventi a margine dell'esibizione si concentreranno sulle pratiche ecosostenibili per lo sviluppo del turismo nella regione del Mekong. (segue) (Fim)