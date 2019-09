Vietnam: a Ho Chi Minh City si apre il salone del turismo Travel Expo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del turismo è un settore in costante crescita in Vietnam e in tutta l'area del Sud-est asiatico, che veicola anche numerosi investimenti: la catena alberghiera indiana Oyo, ad esempio, investirà 50 milioni di dollari per la costruzione di 20 mila camere in dieci città del Vietnam entro il 2020, mentre la catena Eastin Vung Tau ha progettato un piano che include 192 ville e quattromila resort entro il 2022. La catena alberghiera Centara punta ad aprire almeno venti hotel entro il 2024. Inoltre, il mese scorso una nuova compagnia aerea, la Vinpearl Air, ha ricevuto la licenza per iniziare a erogare i suoi servizi di trasporto. (segue) (Fim)