Vietnam: a Ho Chi Minh City si apre il salone del turismo Travel Expo (3)

- Nei primi sette dell’anno, secondo i dati dell’Amministrazione del turismo, il Vietnam ha accolto quasi 9,8 milioni di turisti stranieri, il 7,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono diminuiti, tuttavia, gli arrivi dalla Cina e dalla Corea del Sud, due mercati chiave, una flessione attribuita alle tensioni commerciali globali, al rallentamento dell’economia e alla competizione di altre destinazioni; inoltre, alcune mete vietnamite sono arrivate a un punto di saturazione. L’obiettivo annuale del governo è di 18 milioni di visitatori esteri e 85 milioni interni in termini di afflusso e di 30,14 miliardi di dollari in termini di ricavi. (Fim)