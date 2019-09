Emirati-Arabia Saudita: Mohamed bin Zayed, uniti per affrontare nuove sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi Uniti e Arabi Saudita sono pronti per affrontare insieme “nuove sfide”. Lo ha affermato il principe Mohamed bin Zayed Al Nahyan, erede al trono di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti. "Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita si presentano come partner in una trincea per affrontare sfide preoccupanti. I nostri obiettivi condivisi sono la sicurezza degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita e la stabilità dell'intera regione. Condividiamo anche un destino e un futuro comuni", ha dichiarato l’erede al trono durante l'apertura del Parco dei Martiri della Guardia presidenziale avvenuta ieri sera ad Abu Dhabi.(Res)