Governo: Conte bis giura alle 10 al Quirinale, lunedì voto di fiducia alla Camera

- É fissato per questa mattina, alle 10, il giuramento della nuova squadra di governo di Giuseppe Conte che, archiviata l'esperienza con la Lega, ora avrà al suo fianco il Pd, oltre che il M5s. Subito dopo ci sarà la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi e in serata il primo Consiglio dei ministri che dovrà votare la nomina di Riccardo Fraccaro come nuovo sottosegretario alla Presidenza. In questa occasione verrà discusso anche il nome per il ruolo di commissario europeo, che dovrebbe essere ricoperto da Paolo Gentiloni. Lunedì mattina, invece, ci sarà il voto di fiducia alla Camera e martedì al Senato. (segue) (Rer)