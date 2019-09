Bangladesh: premier Hasina inaugura conferenza ministeriale Iora su economia blu

- La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha inaugurato oggi a Dacca, all’Hotel InterContinental, la terza conferenza ministeriale dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano per la cooperazione regionale (Iora) sull’economia blu. La leader bengalese ha esortato gli Stati membri ad agire tempestivamente per salvaguardare l’ecosistema marino, essenziale per il futuro dei loro popoli: “Dobbiamo comprendere che ogni investimento e ogni passo che facciamo per proteggere i nostri oceani e le nostre risorse marine valgono la pena dal punto di vista dei benefici a lungo termine per la regione”. La leader bengalese ha ricordato che gli oceani assorbono quasi il trenta per cento dei gas serra e il 90 per cento dell’eccesso di calore causato dal riscaldamento globale. “L’esistenza della razza umana sarà a rischio se il sistema ecologico marino verrà distrutto. Dobbiamo rispondere molto rapidamente per far fronte a queste sfide. Dobbiamo preoccuparci di tutti i tipi di attività illegali negli oceani”, ha affermato. (segue) (Inn)