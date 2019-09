Bangladesh: premier Hasina inaugura conferenza ministeriale Iora su economia blu (2)

- “Dobbiamo tenere a mente che non possiamo sacrificare l’ambiente marino nel perseguimento della crescita economica. Dovremmo allo stesso tempo puntare a una crescita economica blu e pensare blu”, ha concluso Hasina, rivendicando alcune delle politiche adottate dal suo governo, come la messa al bando dei metodi di pesca distruttivi e l’elaborazione di un piano d’azione a breve, medio e lungo termine per preservare, gestire e sviluppare la fauna ittica nel Golfo del Bengala. La premier ha sottolineato che queste misure sono conciliabili con lo sviluppo, evidenziando che dal 2018 il Bangladesh ha raggiunto l’autosufficienza nella produzione ittica. (segue) (Inn)