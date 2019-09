Giappone: Abe intende confermare Nikai come segretario generale dell’Ldp

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, intende confermare Toshihiro Nikai nel ruolo di segretario generale del Partito liberaldemocratico (Ldp)in occasione del rimpasto del governo e dei vertici del partito, in programma la prossima settimana. All’80enne Nikai, che ha assunto la seconda carica del partito nell’agosto 2016, viene riconosciuto un importante contributo ai successi elettorali conseguiti dalla formazione conservatrice negli ultimi anni. Abe, che è presidente dell’Ldp, ha annunciato l’intenzione di rinnovare la compagine di governo all’insegna della stabilità in occasione del rimpasto, che avverrà il prossimo 11 settembre. “Rimpiazzare Nikai muterebbe le dinamiche interne al partito e si tradurrebbe in una fonte di instabilità” per il governo, ha commentato un funzionario di governo citato dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Un’altra figura chiave dell’Ldp, il capo politico Fumio Kishida, ambiva alla carica di Nikai, ma Abe avrebbe deciso di riconferire ad entrambi il medesimo incarico. (segue) (Git)