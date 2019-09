Cina: Ho Iat Seng nominato amministratore delegato di Macao

- Il Consiglio di Stato cinese ha nominato ieri Ho Iat Seng amministratore delegato della Regione amministrativa speciale di Macao per la quinta legislatura. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che Ho è stato eletto capo esecutivo designato di Macao il 25 agosto come unico candidato alle elezioni. La quinta legislatura di Macao inizierà dal 20 dicembre 2019, secondo quanto stabilito durante una riunione del Consiglio di Stato presieduta dal premier cinese Li Keqiang. Li ha detto che le elezioni sono state completamente in linea con la Legge fondamentale della regione e con tutte le altre leggi pertinenti, e sono state di carattere aperto, equo e giusto. Il premier ha affermato che la vittoria di Ho con una maggioranza netta ha mostrato l'ampio riconoscimento e il sostegno da parte di tutti i ceti sociali di Macao. (segue) (Cip)