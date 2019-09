Corea del Sud: si allarga lo scandalo che vede imputato Cho Kuk (2)

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha chiesto all’Assemblea nazionale di rinviare i rapporti relativi alle audizioni parlamentari di sei funzionari nominati per altrettanti incarichi ministeriali, incluso il candidato a ministero della Giustizia Cho Kuk, al centro dello scandalo che sta minando l’immagine del presidente e della sua amministrazione. “Il presidente Moon Jae-in ha chiesto all’Assemblea nazionale di inviare di nuovo i rapporti relativi alle audizioni di conferma di sei nominati, incluso il nominato per l’incarico di ministro della Giustizia, Cho Kuk. Il presidente ha chiesto che i rapporti vengano inviati entro venerdì”, ha annunciato Yoo Do-han, segretario presidenziale per le pubbliche relazioni. Moon rientrerà venerdì dal viaggio ufficiale nel Sud-est asiatico, e deciderà allora se confermare o meno le nomine dei nuovi ministri, ha spiegato Yoo. Ieri Cho si è scusato pubblicamente per lo scandalo relativo all’ammissione della figlia in prestigiose università sudcoreane in assenza dei requisiti di merito, ma ha rifiutato di rinunciare alla nomina a ministro. (segue) (Git)