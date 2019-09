Corea del Sud: si allarga lo scandalo che vede imputato Cho Kuk (3)

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è bersaglio di critiche sempre più forti per lo scandalo corruttivo che ha investito un suo stretto collaboratore e segretario, Cho Kuk, designato dallo stesso Moon per l’incarico di ministro della Giustizia e protetto dal presidente nelle settimane seguite alla diffusione delle accuse a suo carico. L’immagine di Moon, ostentatamente basata sulla trasparenza e la lotta agli interessi costituiti, risulta offuscata dallo scandalo: per la prima volta, il tasso di sfiducia nel presidente sudcoreano ha superato il 50 per cento, nei sondaggi effettuati dopo le accuse secondo cui l’intensificazione dello scontro diplomatico col Giappone sarebbe stata inseguita da Moon proprio per sviare l’attenzione pubblica dallo scandalo interno alla sua amministrazione. Cho è stato nominato segretario capo per gli affari civili nel maggio 2017, in concomitanza con l’insediamento di Moon. Tale posizione ha dato al funzionario grande influenza sui procuratori e le altre autorità legali del paese. Oggi Cho è accusato di aver abusato di tale influenza per ottenere l’ammissione della figlia a una prestigiosa università e a una scuola di medicina. (segue) (Git)