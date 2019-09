Kosovo: consigliere ministro Esteri, no a ingresso funzionari serbi in campagna elettorale

- Le istituzioni kosovare non permetteranno l’ingresso nel paese a rappresentanti di un altro Stato durante il periodo della campagna elettorale. Lo ha detto Jetlir Zyberaj, consigliere del ministro degli Esteri uscente Behgjet Pacolli all’emittente “Radio Free Europe”. Il commento arriva dopo alcune dichiarazioni da parte di funzionari serbi di volere recarsi in visita in Kosovo. “Nessun rappresentante di un altro paese può venire e fare campagne qui. Questo è un periodo molto delicato. Le dichiarazioni dei funzionari del governo serbo secondo cui verranno in Kosovo sono prive di significato. Tendono sempre a causare tensioni qui. Ma le istituzioni del Kosovo non permetteranno mai a nessuno di danneggiare il processo elettorale", ha affermato Zyberaj. (segue) (Kop)