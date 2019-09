Balcani: inviato Usa Palmer, integrazione euro-atlantica obiettivo strategico di Washington (3)

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha ribadito durante la discussione che la nomina di Palmer a rappresentante speciale di Washington per i Balcani occidentali rappresenta "un indicatore" del fatto che gli Stati Uniti vogliono essere più presenti nella regione. Dacic ha detto che Palmer "sicuramente avrà molto da fare e il suo compito non sarà facile". La Serbia, a detta di Dacic, "si attende che si creino i presupposti per riprendere il dialogo con il Kosovo in tempi brevi, ma questo dipenderà molto anche dall'impegno del nuovo Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell'Ue". (Bos)