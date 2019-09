Balcani: ministro Esteri kosovaro, prospettive Ue solo dopo reale riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i paesi dei Balcani continueranno a minacciarsi a vicenda, non dovranno aspettarsi che l'Europa manterrà le sue promesse sull'integrazione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, nel suo intervento oggi al forum strategico di Bled, in Slovenia. Secondo Pacolli, "non minacciarsi è proprio il minimo" e solo dopo "potremmo parlare di prospettive realistiche sull'europeizzazione". "Noi come regione non dovremmo vedere l'integrazione europea come una competizione, ma come una competizione nel processo di riconciliazione. Insieme possiamo essere più forti in Europa, ciascuno di noi da solo, invece, avrebbe un impatto minore", ha osservato il capo della diplomazia di Pristina auspicando una normalizzazione dei rapporti tra tutti i paesi della regione balcanica. A modo di vedere del ministro kosovaro, il comportamento della Serbia "è ancora lontano da poter essere definito costruttivo".(Kop)