Hong Kong: attività commerciale, peggior battuta d'arresto da crisi finanziaria 2008

- Il declino dell'attività commerciale ad Hong Kong è accelerato ad agosto a livelli quasi record, mentre le proteste continuano a frenare la domanda. Lo ha riferito IHS Markit, una società di consulenza con sede a Londra. L'indice dei direttori agli acquisti di Hong Kong (Pmi) è sceso a 40,8 punti nel mese di agosto, in calo rispetto ai 43,8 di luglio, segnalando il peggior deterioramento della salute del settore privato dal febbraio 2009. "L'unica altra volta in cui l'indagine Pmi ha registrato una recessione più grave è stata durante l'epidemia di Sars nel 2003 e la crisi finanziaria globale nel 2008", ha affermato Bernard Aw, principal economist di IHS Markit. Il Pmi è un indicatore composito delle prestazioni economiche derivate da indicatori per nuovi ordini, produzione, occupazione, tempi di consegna dei fornitori e scorte di acquisti. Le cifre superiori a 50 indicano un miglioramento complessivo dell'economia. Quasi tutti gli aspetti rilevati per l'indicatore Pmi stanno peggiorando a Hong Kong, con un pessimismo diffuso tra gli operatori economici, secondo il rapporto. "Gli ultimi dati Pmi rivelano che l'economia di Hong Kong sta andando a braccetto con la recessione nel terzo trimestre, poiché l'attività commerciale è sempre più aggravata dalla paralisi legata alle proteste", ha aggiunto Aw. (segue) (Cip)