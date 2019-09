Hong Kong: attività commerciale, peggior battuta d'arresto da crisi finanziaria 2008 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì Lam ha commentato l’audio divulgato da fonti anonime, affermando che “una conversazione privata è stata resa pubblica. Penso che sia molto inappropriato. "Il mio discorso nell'audio era privato. Non era un discorso che avrebbe dovuto essere reso pubblico, quindi non c'erano implicazioni deliberate nella mia scelta delle parole", ha aggiunto l'ad di Hong Kong. "Ho detto in diverse occasioni che durante tutto il periodo non ho mai presentato le dimissioni al governo centrale. La scelta di non dimettermi è mia. Mi sono detta che la mia squadra ed io dovevamo restare. Non è un percorso facile, ma io preferisco stare con la gente di Hong Kong", ha spiegato Lam. (segue) (Cip)