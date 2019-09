Filippine-Cina: da Duterte via libera a scommesse online nonostante pressioni Pechino (4)

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, incontrerà presto il suo omologo Xi Jinping per discutere la disputa territoriale che oppone i due paesi nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente filippino, Salvador Panelo, mentre cresce a Manila la pressione della politica e dell’opinione pubblica per una posizione più determinata nei confronti dell’espansionismo marittimo cinese. Panelo ha dichiarato che i due leader si incontreranno probabilmente alla fine di questo mese, su iniziativa del presidente Duterte. Il portavoce ha affermato che il presidente filippino intende impugnare la sentenza arbitrale che nel 2016 ha riconosciuto le ragioni di Manila, ma che Pechino ha ignorato. L’ambasciata cinese a Manila non ha commentato l’annuncio di Panelo. (segue) (Fim)