Filippine-Cina: da Duterte via libera a scommesse online nonostante pressioni Pechino (9)

- Alcuni membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno espresso preoccupazione in merito all’intensificarsi delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale ieri,in occasione del 52mo incontro dei ministri degli Esteri dell’Asean che si è tenuto a Bangkok, in Thailandia. Il comunicato congiunto diffuso al termine della ministeriale rivolge una critica velata alla Cina, affermando che “alcuni ministri hanno espresso preoccupazione in merito alla bonifica (degli atolli contesi), alle attività e ai gravi incidenti nell’area, che hanno eroso la fiducia, aumentato le tensioni e potrebbero minare la pace, la sicurezza e la stabilità della regione”. (segue) (Fim)