Filippine-Cina: da Duterte via libera a scommesse online nonostante pressioni Pechino (10)

- Il comunicato “riafferma la necessità di rafforzare la fiducia reciproca, esercitare autocontrollo nella condotta delle attività ed evitare azioni che potrebbero ulteriormente complicare la situazione, perseguire una soluzione pacifica delle dispute in accordo con il diritto internazionale”. I ministri dell’Asean hanno espresso inoltre soddisfazione per i progressi nei negoziati tra l’organizzazione e la Cina verso la definizione di un Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale sulla base di un “calendario mutualmente concordato”. Durante un incontro con le controparti dell’Asean a margine della ministeriale, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha dichiarato che entrambe le parti sono “fortemente determinate a far avanzare le consultazioni”, avendo “già definito il testo e stabilito una chiara architettura e gli elementi” del Codice. (Fim)