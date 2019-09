Balcani: senatori Usa Murphy e Johnson in visita a Belgrado e Pristina (3)

- "Noi vogliamo essere presenti e sostenere gli sforzi della regione nel raggiungimento dei loro obiettivi", ha dichiarato Palmer, annunciando l'intenzione di "aiutare la Serbia e il Kosovo a riprendere il dialogo e raggiungere un'intesa per la piena normalizzazione dei loro rapporti e l'apertura del percorso di avvicinamento all'Ue per entrambi i paesi". Tra gli obiettivi anche il sostegno all'accellerazione del processo di integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali, ed in particolare "all'apertura dei negoziati tra l'Ue e l'Albania e la Macedonia del Nord, idealmente nel mese di ottobre". Palmer ha inoltre L'inviato speciale Usa ha detto che è inoltre necessario "lavorare con le autorità della Bosnia a tutti i livelli del potere a favore di riforme orientate a rendere il paese più funzionale e a favore del percorso di integrazione della Bosnia nell'Ue". (Alt)