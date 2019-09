Difesa: Kosovo, soldati italiani effettuano campagna di formazione sul primo soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in questi giorni in Kosovo una campagna di formazione sul primo soccorso, denominata “My life in Your hands”, nata dalla collaborazione tra il Regional Command West (RC-W) e l’assessorato allo sport e alla cultura del comune di Pec/Peje, municipalità che rientra nell’area in cui operano i soldati italiani del contingente multinazionale ovest in missione in Kosovo. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui scopo dell’iniziativa quello di istruire i giovani atleti, appartenenti a diverse fasce di età e provenienti da varie associazioni sportive locali, ad intervenire in caso di arresto cardio-respiratorio e traumi di varia natura, attraverso l’applicazione di procedure di primo soccorso e di rianimazione, volte al ripristino ed al mantenimento delle funzioni vitali. (segue) (Com)