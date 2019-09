Difesa: Kosovo, soldati italiani effettuano campagna di formazione sul primo soccorso (2)

- L’iniziativa prevede la realizzazione di un ciclo di incontri presso i vari centri sportivi che hanno aderito al progetto, con il coinvolgimento di circa venti associazioni sportive e oltre duecento giovani atleti. Il corso, articolato secondo un protocollo standard teorico/pratico che prevede l’acquisizione delle procedure “salvavita” mediante l’impiego di manichini didattici, è stato caratterizzato da momenti di confronto tra gli atleti che hanno presenziato ai vari incontri ed il personale sanitario militare del RC-W che ha condotto l’attività.Per la realizzazione del progetto il RC-W, unità operativa multinazionale a guida italiana su base 24mo Reggimento “Peloritani” e inquadrato all'interno della missione Nato Kfor, si è avvalso dei propri asseti sanitari in missione in Kosovo, impiegandoli secondo il principio del “Dual Use”, un duplice impiego, non soltanto nella conduzione delle normali attività operative, ma anche a sostegno della popolazione locale, nel caso specifico, in favore dei giovani atleti appartenenti alle diverse etnie presenti nel settore occidentale del Kosovo, accomunati da un’unica passione per lo sport. (Com)