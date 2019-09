I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: ministro Esteri Dacic respinge tesi abolizione visti in cambio del ritiro riconoscimento Kosovo - Il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic ha respinto oggi la tesi secondo cui Belgrado starebbe concedendo l'abolizione dei visti ai paesi che ritirano il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Beta", Dacic ha spiegato oggi nell'aula del parlamento che "l'abolizione dei visti rappresenta un segnale di amicizia". Dacic ha affermato che tra i quattro accordi di abolizione dei visti che sono discussi oggi dal parlamento, "soltanto uno riguarda un paese che ha ritirato il riconoscimento del Kosovo, ovvero il Suriname". Dacic ha ricordato che "Suriname ha revocato il riconoscimento del Kosovo in un periodo molto tumultuoso sul piano interno, motivo per cui gliene siamo molto grati". (segue) (Res)