Canada: tribunale federale autorizza sei delle 12 cause su gasdotto Trans Mountain

- La Corte d'appello federale del Canada ha autorizzato sei delle 12 sfide legali proposte per fermare il progetto del gasdotto Trans Mountain. Il governo federale aveva approvato per la seconda volta a giugno il piano per triplicare la capacità dell'oleodotto dal pozzo petrolifero dell'Alberta alla costa della Columbia britannica. Gruppi ambientalisti e Prime Nazioni - i popoli indigeni o autoctoni del Canada – hanno presentato ricorso, sostenendo che la valutazione ecologica e il processo di consultazione sono stati inadeguati. Diversi consigli eletti delle Prime Nazioni sostenendo che l'ultimo ciclo di consultazioni sull'oleodotto "è stato predeterminato (...) affrettato, e ha iniziato con misure di sistemazione generica piuttosto che cercare di capire, e quindi rispondere a preoccupazioni specifiche e mirate, uniche per ogni Prima Nazione", ha scritto l'avvocato Eugene Kung della West Coast Environmental Law.(Res)