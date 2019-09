Iran: Rouhani annuncia stop a ogni limite nella ricerca nucleare

- L'Iran inizierà la terza fase di riduzione degli obblighi nucleari il 6 settembre, poiché non sono stati raggiunti i risultati desiderati: lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rouhani, parlando alla tv di stato. Il presidente iraniano ha quindi ordinato di sospendere ogni limite allo sviluppo e alla ricerca sul nucleare. "Prenderemo tutte le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi della nazione iraniana. Il nostro terzo passo (di disimpegno dall'accordo) prevede lo sviluppo di centrifughe", ha spiegato Rohani. "Dato che non abbiamo raggiunto i risultati desiderati, faremo il terzo passo (per ridurre gli obblighi previsti dall'accordo nucleare) dopodomani", ha affermato. La terza fase della riduzione degli obblighi nucleari dell'Iran prevede attività di ricerca oltre i limiti del piano d'azione congiunto globale (Jcpoa), aggiungendo che l'attività nucleare includerebbe in particolare la ricerca di nuovi tipi di centrifughe. (Res)