Argentina: chiusura mercati, peso stabile con borsa in ripresa (5)

- Il quadro finanziario pubblico in rapido peggioramento ha spinto Buenos Aires a chiedere al Fondo monetario internazionale (Fmi) di riprogrammare le scadenze del credito Stand By da 57,1 miliardi di dollari. Un invito che l'organismo multilaterale si è riservato di valutare. "Riguardo all'operazione sul debito annunciata dalle autorità argentine il personale del Fmi si riserva di analizzare e valutare il loro impatto", si legge in una nota ufficiale a nome del portavoce dell'organismo di credito multilaterale, Gerry Rice. "Lo staff del Fondo monetario comprende che le autorità argentine hanno intrapreso questo passo importante per fare fronte alla necessità di liquidità e per salvaguardare le riserve", prosegue il comunicato emesso subito dopo la conferenza del ministro Lacunza. (segue) (Abu)