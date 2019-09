Argentina: chiusura mercati, peso stabile con borsa in ripresa (6)

- La crisi finanziaria ed economica ha un riflesso diretto a livello sociale come dimostra la richiesta fatta al governo da parte della Pastorale dei vescovi cattolici argentini di decretare con urgenza "l'emergenza alimentare e nutrizionale" unitamente alla denuncia del "pericolosissimo grado di diseguaglianza in cui versa il paese". Nel comunicato emesso a nome della Conferenza episcopale argentina (Cea) si denuncia "il severo aumento dell'indigenza, della povertà, della disoccupazione e dell'aumento indiscriminato dei prezzi del paniere di base". "Sebbene lo Stato sta assistendo con maggiori aiuti alimentari, questi non sono sufficienti per coprire le insufficienze di questi tempi", si legge nel comunicato. Il documento propone tra le altre cose la creazione di "un paniere di prodotti per la prima infanzia che possa essere distribuito gratuitamente o a prezzi sussidiati" e "l'aumento delle partite destinate alle mense sociali, comunitarie e scolastiche". "Sebbene lo stato ha aumentato il somministro di aiuti questi non sono sufficienti a coprire le carenze di questo tempo", prosegue la nota. (segue) (Abu)