Argentina: chiusura mercati, peso stabile con borsa in ripresa (7)

- La povertà in Argentina ha raggiunto nel primo trimestre del 2019 il 34,1 per cento della popolazione mentre il 7,1 per cento degli argentini è indigente. E' quanto risulta in base a dati ufficiali estratti dall'Inchiesta permanente sulle famiglie (Eph) dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Questi dati rappresentano un incremento rispettivamente del 2,1 e dello 0,4 per cento rispetto all'ultimo rilevamento relativo al quarto trimestre del 2018. Dalla stessa inchiesta emerge inoltre che a causa della forte diminuzione del valore reale dei salari la povertà colpisce adesso anche un 24,5 per cento delle persone con impiego. La soglia di povertà è determinata infatti in base al costo complessivo del "paniere alimentare di base" di una singola persona e dal "paniere totale" delle famiglie che include il costo di beni e servizi essenziali. (segue) (Abu)