Venezuela: Usa forniranno 120 milioni di dollari di aiuti umanitari contro crisi venezuelana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che il governo intende stanziare 120 milioni di dollari in assistenza umanitaria per aiutare gli sfollati venezuelani che cercano rifugio nei paesi vicini. Lo ha detto oggi, 4 settembre, la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. "Il vicesegretario John Sullivan e l'amministratore dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti Mark Green hanno annunciato il 4 settembre a Cucuta, in Colombia altri 120 milioni di dollari in ulteriore assistenza umanitaria negli Stati Uniti per far fronte al più grande spostamento esterno di persone nella storia dell'emisfero", ha dichiarato Ortagus in un comunicato stampa. (segue) (Was)