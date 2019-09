Venezuela: Usa forniranno 120 milioni di dollari di aiuti umanitari contro crisi venezuelana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale donato dagli Stati Uniti dal 2017 per far fronte alla crisi sale così a 376 milioni di dollari. Il finanziamento aggiuntivo fornirà supporto, incluso cibo e assistenza sanitaria, ai venezuelani in Colombia, Ecuador, Brasile e altri paesi della regione, ha affermato Ortagus. Ivanka Trump, consigliere presidente Donald Trump, si trova con Sullivan a Cucuta, città di confine colombiana che per molti migranti che lasciano il Venezuela via terra diventa una prima destinazione dove emigrare. La figlia del presidente ha visitato un campo profughi come parte di una delegazione ufficiale degli Stati Uniti. (Was)