Usa: Fed, crescita modesta durante l'estate nonostante incertezza commerciale

- L'economia statunitense è cresciuta a un ritmo modesto nelle ultime settimane, con la produzione in frenata per il rallentamento globale. E' quanto sostiene la Federal Reserve (Fed), la Banca centrale Usa, nel rapporto Beige Book, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti. “Sebbene le preoccupazioni relative alle tariffe e all'incertezza della politica commerciale siano continuate, la maggior parte delle imprese è rimasta ottimista sulle prospettive a breve termine", afferma il rapporto. Nel complesso, i salari sono cresciuti a un ritmo modesto, alla pari con il precedente periodo di riferimento. L'occupazione è variata in tutti i settori, ma l'industria manifatturiera - spesso usata come segnale rivelatore di un'imminente recessione - è rimasta relativamente piatta nei diversi distretti. Nel rapporto si evidenziano le preoccupazioni delle imprese circa le tariffe, compresa la prospettiva che l'incertezza sulla politica commerciale possa smorzare gli investimenti. I conflitti commerciali statunitensi stanno inoltre aggravandola situazione degli agricoltori, afferma il rapporto. "Le condizioni agricole sono rimaste deboli a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, bassi prezzi delle materie prime e incertezze commerciali", riferisce il documento.(Was)