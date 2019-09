Usa: dopo aver distrutto le Bahamas l'uragano Dorian minaccia gli Stati sud-orientali (2)

- "È chiaro, probabilmente ci sono oltre 70.000 persone che hanno immediatamente bisogno di assistenza umanitaria sia nelle isole Abaco che a Grand Bahama", ha detto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Mark Lowcock, durante una conferenza stampa. Lowcock ha affermato che per consentire l'assistenza a più di un quinto della popolazione del paese, il Fondo di emergenza centrale delle Nazioni Unite ha stanziato immediatamente 1 milione di dollari. "Ho detto al primo ministro (Hubert Minnis) che rilascerò immediatamente 1 milione di dollari dal Fondo per gli interventi per occuparsi di acqua, cibo, alloggi e forniture mediche", ha detto Lawcock. (Was)