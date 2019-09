Usa: senatori democratici chiedono dettagli al Pentagono su finanziamento muro di confine (2)

- Il capo del Pentagono ha autorizzato la deviazione di 3,6 miliardi di dollari dai fondi per l'edilizia militare alla costruzione del muro di frontiera con il Messico, attingendo ai finanziamenti per 127 progetti di opere militari. Esper ha stabilito che l'uso dei fondi per l'edilizia militare sia necessario per sostenere le forze statunitense schierate al confine meridionale con il Messico a seguito dell'emergenza nazionale dichiarata da Trump a metà febbraio. Il Pentagono pubblicherà l'elenco dei 127 progetti di costruzione militare interessati dalla decisione alla fine di questa settimana, dopo che il dipartimento della Difesa avrà finito di informare i legislatori e le ambasciate straniere in merito ai progetti interessati nei loro distretti e paesi. (Was)