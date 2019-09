Usa-Colombia: vice segretario Sullivan e presidente Duque ribadiscono solidità relazioni bilaterali

- Rafforzare le istituzioni democratiche nella regione, continuare la collaborazione sugli sforzi antidroga e promuovere il progresso economico: questi i tre temi principali toccati durante la cena del 3 settembre a Bogotà, in Colombia, tra il vicesegretario di Stato, John Sullivan, la consigliere del presidente Ivanka Trump, e il presidente colombiano Ivan Duque. Lo riferisce la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, in un comunicato stampa. Le delegazioni degli Stati Uniti e della Colombia hanno anche discusso dell'importanza di identificare modi nuovi e creativi per integrare meglio le donne nell'economia della Colombia e promuovere la crescita e lo sviluppo, specialmente nelle aree rurali. Sullivan e la consigliere Trump hanno accolto con favore l'annuncio del presidente Duque di un comunicato presidenziale incentrato sui passi che il governo colombiano prenderà per aumentare le opportunità per le donne di integrarsi pienamente nell'economia.(Was)