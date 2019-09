Usa: amministrazione Trump annuncia 1,8 miliardi di dollari contro crisi oppioidi

- Il governo degli Stati Uniti ha stanziato 1,8 miliardi di dollari agli Stati per combattere la crisi degli oppioidi che ogni giorno provoca la morte per overdose di circa 91 persone: lo ha dichiarato oggi, 4 settembre, il dipartimento della Salute e dei Servizi umani (Hhs) in un comunicato stampa. "Questo finanziamento dei Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) aiuterà i governi statali e locali a monitorare in tempo reale i dati di overdose e li supporterà nel lavoro per prevenire overdose e salvare vite", si legge nel comunicato. Il finanziamento per il primo anno viene assegnato a 47 Stati, Washington DC, 16 località e due territori". “Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro", ha detto Trump alla Casa Bianca, prevedendo che il problema diventerà “molto più gestibile e più piccolo". (segue) (Was)