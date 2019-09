Usa: amministrazione Trump annuncia 1,8 miliardi di dollari contro crisi oppioidi (2)

- Le sovvenzioni annunciate mercoledì sono state stanziate dal Congresso. La metà del finanziamento verrà distribuita agli Stati attraverso l'Amministrazione per l'abuso di sostanze e la salute mentale che consentirà loro di rispondere a una varietà di richieste, che includono programmi di prevenzione per i giovani, formazione per l'impiego, distribuzione del naloxone come antidoto in caso di sovradosaggio da oppioidi o espansione telemedicina nelle aree rurali, in modo che i pazienti possano raggiungere specialisti della dipendenza. (Was)