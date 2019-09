Usa: ex funzionario Trump pro-trivellazioni nell'Artico accetta lavoro per compagnia petrolifera dell'Alaska

- Un ex funzionario del dipartimento dell'Interno degli Stati Uniti che ha supervisionato le trivellazioni di gas e petrolio sulle terre federali ha accettato un incarico da una compagnia petrolifera con piani per espandere le operazioni in Alaska. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Washington Post”, Joe Balash, che ha lavorato come vicesegretario del dipartimento per la gestione dei terreni e dei minerali dalla fine del 2017, ha confermato al quotidiano che intende iniziare a lavorare per Oil Search, una società con sede in Papua Nuova Guinea che sta "sviluppando una delle maggiori prospettive petrolifere dell'Alaska". Balash si è dimesso dal suo incarico al dipartimento venerdì scorso. Molti ex funzionari dell'amministrazione Trump hanno lasciato i loro incarichi nel governo per lavori nel settore privato nelle industrie che hanno aiutato a regolare, sollevando preoccupazioni tra le agenzie di controllo del governo e gli esperti di etica. (Was)