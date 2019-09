Brexit: respinta mozione di Johnson per le elezioni anticipate

- Non è passata alla Camera dei Comuni la mozione del premier britannico Boris Johnson per indire elezioni anticipate nel Paese il 15 ottobre. I deputati hanno respinto la mozione con 59 voti contrari e 298 favorevoli. Il testo, per passare, aveva bisogno del supporto dei due terzi del parlamento, ovvero 434 deputati. La mozione è stata presentata dal premier britannico dopo che la Camera dei Comuni si è espressa a favore della legge anti-no deal che ora passerà alla Camera dei Lord. Johnson ha suggerito nuovamente al leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn, di riconsiderare ancora una volta l'idea di tornare al voto.(Res)