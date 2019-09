Usa: amministrazione Trump vuole cancellare gli standard di efficienza per alcune lampadine

- Il dipartimento dell'Energia (Doe) degli Stati Uniti ha messo a punto una controversa regola che cancellerebbe gli standard di efficienza dell'era Obama per alcuni tipi di lampadine. Il regolamento, secondo quanto riferito dalla stampa Usa, elimina gli standard di efficienza per circa la metà delle lampadine sul mercato. Rimangono invariate le regole in vigore per le lampadine standard a forma di pera, mentre tali requisiti verranno rimossi per illuminazione ad incasso, lampadari e altre forme di lampadine. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge nel 2007 per eliminare gradualmente le lampade a incandescenza e alogene inefficienti, durante l'amministrazione del presidente George W. Bush. (segue) (Was)